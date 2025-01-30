В Башкирии фотоловушка заметила любопытного лося

В министерстве экологии Башкирии поделились забавным видео с любопытным лосем. Зверя заметили на одной из подкормочных площадок в природном парке «Аслы-Куль».
Сохатый не спеша подошел к фотоловушке, «попозировал» на камеру, не забыв при этом ее обнюхать.
Ежегодно зимой работники природных парков Башкирии обустраивают подкормочные площадки и солонцы для диких животных. Забота о диких зверях – одна из их первоочередных задач, а своевременная подкормка помогает лесным обитателям легче пережить зиму.
Видео: министерство экологии РБ.