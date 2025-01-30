В Ишимбайском районе запустили в работу биологические очистные сооружения

В декабре 2024 в селе Петровское была завершена масштабная реконструкция водоканала. Проект стал важной частью работы по модернизации коммунальной инфраструктуры как в Ишимбайском районе, так и во всем регионе. Его удалось реализовать благодаря инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова, поддержке правительства республики и средствам Фонда развития территорий.

Теперь в селе Петровское работает компактное модульное сооружение производительностью 300 кубометров в сутки. Его обслуживанием занимается один инженер. Новая система позволяет экономить электроэнергию, снижать эксплуатационные расходы и сокращать трудозатраты. А главное – сточные воды теперь соответствуют всем экологическим нормативам, негативное воздействие на окружающую среду сведено к минимуму.

Реконструкция водоканала была необходима для жизни села, так как старые очистные сооружения, построенные в 1970-х, долгие годы находились в аварийном состоянии. Из-за устаревшего оборудования очистка сточных вод не соответствовала нормативам, а эксплуатационные расходы были крайне высокими.

После реконструкции решился вопрос экологии и качества жизни людей. Жители села надолго забудут о проблемах с водоотведением. Сами сельчане рады изменениям.

Контракт на реализацию значимого проекта подписали в феврале 2023, а уже в декабре прошлого года реконструкция завершилась. Проект стоимостью более 135 миллионов рублей воплощён в реальность с участием средств Фонда развития территорий, республиканского и районного бюджетов.