Премьер-министр Башкирии исполнил мечты участников «Ёлки желаний»

Премьер-министр правительства Андрей Назаров исполнил мечты четверых детей, которые приняли участие в акции «Ёлка желаний». Шестилетняя Катя Коваленко получила самокат-снегокат. Её отец героически погиб в ходе специальной военной операции.

Четырехлетний Ярослав стал обладателем шведской стенки. Он ждет возвращения своего папы в феврале. Руслану и Арсену Малькамановым премьер вручил боксерский тренажер и спортивный мат. Родители помогают сыновьям совершать подвиг и одерживать победу над болезнью и сложными обстоятельствами.