Боец СВО из Башкирии удостоен высокой награды ВДВ на фронте

Житель Белебеевского района Алексей Никулин был призван на службу в зону специальной военной операции в 2022 году. За проявленное мужество он награжден медалью «Генерал армии Маргелов», сообщил глава администрации района Азат Сахабиев.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии удостоен высокой награды ВДВ на фронте

В настоящее время Алексей, занимающий должность лейтенанта, командует первой мотострелковой ротой первого мотострелкового батальона.

По словам Азата Сахабиева, в составе его команды служат солдаты из Белебеевского и Ермекеевского районов, которые с честью выполняют поставленные перед ними задачи.

Его команду составляют храбрые земляки из Белебеевского и Ермекеевского районов, которые с честью выполняют возложенные на них государственные задачи. Особые заслуги Алексея, проявленные в содействии решению стратегических целей воздушно-десантных войск, были отмечены на высшем уровне. Поздравляем Алексея Никулина с заслуженной наградой.

Азат Сахабиев, глава администрации Белебеевского района

Кроме того, Алексей Никулин также был награждён медалью Суворова в начале января текущего года.

Отметим, что медалью «Генерал армии Маргелов» награждаются военнослужащие ВДВ за добросовестную службу в течение 15 лет и более, а также гражданские сотрудники, работающие в ВДВ более 20 лет. Награда может быть также вручена гражданскому персоналу Вооружённых сил РФ за значительный вклад в развитие воздушно-десантных войск.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Азат Сахабиев, Vk

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