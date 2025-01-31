Специалисты Башкирии показали, где ночуют глухари

Представители заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии продолжают рассказывать о жизни животных. Так, специалисты поделились местом, где ночую глухари.

Фото №1 - Специалисты Башкирии показали, где ночуют глухари

Птица сделала в снегу эти туннели — отчётливо видно, где птица нырнула под снег и откуда вышла. Вот так переживают зиму представители курообразных — глухари, тетерева, куропатки и рябчики. Температура под снегом довольно постоянная и теплее примерно на 10 градусов, чем снаружи, там нет ветра, поэтому эти птицы и ночуют в сугробах.

Сабит Галин

Оттепели для птиц опасны — возвратные морозы образуют плотную корку, через которую пернатые не могут пробиться, и часто погибают от переохлаждения.

Питаются курообразные хвоей, молодыми побегами и почками лиственных деревьев. Для перетирания такой грубой пищи в желудке нужны камешки. Чтобы помочь птицам, инспекторы с осени обустраивают галечники и держат их открытыми от снега.

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