Специалисты Башкирии показали, где ночуют глухари

Птица сделала в снегу эти туннели — отчётливо видно, где птица нырнула под снег и откуда вышла. Вот так переживают зиму представители курообразных — глухари, тетерева, куропатки и рябчики. Температура под снегом довольно постоянная и теплее примерно на 10 градусов, чем снаружи, там нет ветра, поэтому эти птицы и ночуют в сугробах.

Сабит Галин