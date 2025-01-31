Специалисты Башкирии показали, где ночуют глухари

Представители заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии продолжают рассказывать о жизни животных. Так, специалисты поделились местом, где ночую глухари.
Оттепели для птиц опасны — возвратные морозы образуют плотную корку, через которую пернатые не могут пробиться, и часто погибают от переохлаждения.
Питаются курообразные хвоей, молодыми побегами и почками лиственных деревьев. Для перетирания такой грубой пищи в желудке нужны камешки. Чтобы помочь птицам, инспекторы с осени обустраивают галечники и держат их открытыми от снега.