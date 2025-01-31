Из Аскинского района Башкирии в зону СВО отправили 34-й гумконвой

34-ый гумконвой от Аскинского района отправился в зону проведения спецоперации. Большую помощь нашим бойцам неустанно оказывают не только на правительственном уровне. Свой вклад в общее дело вносят волонтеры, неравнодушные предприниматели и трудовые коллективы. За всё время на Донбасс доставили более 260 тонн питьевой воды, полсотни банных печей и автомобилей, а также большое количество продуктов питания, лекарств, спецтехники, масксетей, запчастей и строительных материалов.

Работа в цехе по переработке древесины длится с утра до вечера. На пилораме села Кубиязы природный материал проходит все стадии обработки. Брёвна разрезают на доски разных размеров и форматов. Рабочие опытные, например, Кадим Шайнуров проработал столяром больше 20 лет.

Делаем вот имитацию бруса, утром приходим на работу, станок смотрю, смазываю, а потом начинаю. По размеру пилю и через станок пропускаю. За целый день можем сделать 400 досок. Кадим Шайнуров, рабочий

В некоммерческом партнерстве — 12 лесопромышленников. По словам владельца пилорамы Хамита Файзрахманова, часть своей продукции он предусмотрел под заказы покупателей, а вторую оставляет для помощи землякам на СВО. Общими силами передали 10 УАЗиков, тепловизоры и не только. В состав последнего гумконвоя вошли порядка 30 кубов досок.

Блиндажи и укрытия бойцы сооружают также благодаря помощи тыла. В собственности Динара Фазлинурова — склад со стройматериалами и автозапчастями, производство штакетников и доборных элементов. В ноябре прошлого года он отправился «за ленточку» с гумконвоем, лично пообщался с земляками и узнал, в чем они нуждаются больше всего. С тех пор помогает на постоянной основе.

Но, как признаются сами бойцы, находясь вдали от дома и защищая Родину, больше всего скучают по семье. Так, супруги Илнур и Эльза Гилимшины воссоздают для военнослужащих домашнюю атмосферу. Передают продовольствия: национальные блюда, молочные и мясные продукты — и всё халяль. Семья организовала самый большой в Башкортостане сельхозпотребкооператив и открыла свой магазин. Поэтому удается помогать и едой, и деньгами.

Но помимо предпринимателей, свою посильную помощь в приближение победы вносят и добровольцы-волонтёры. Изготавливают окопные свечи, передают теплые вещи и предметы первой необходимости. Так, жители Аскинского района собираются в местном доме культуры и в свободное время учатся плести масксети. За пару месяцев их отправили уже более ста.