«Запомнится на всю жизнь»: боец СВО сыграл свадьбу в Уфе

Обрёл главную опору и надёжный тыл. Боец спецоперации Олег Муфтахутдинов связал свою жизнь узами брака с уфимкой Альбиной. Молодожены познакомились два года назад в общей компании друзей, по возвращении мужчины из зоны СВО.
Олег служил с октября 2022 года, был заместителем командира штурмового отряда, но при освобождении Бахмута получил тяжелое ранение, потеряв руку. Это его не сломило, сейчас он работает в региональном филиале фонда «Защитники отечества» и помогает бойцам и ветеранам, нуждающимся в поддержке.
Совместное будущее супруги видят одинаково: в приоритете развитие и рождение детей. Регистрация состоялась в загсе Кировского района Уфы. На торжественной церемонии собрались родственники, друзья и коллеги.