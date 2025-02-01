«Запомнится на всю жизнь»: боец СВО сыграл свадьбу в Уфе

Обрёл главную опору и надёжный тыл. Боец спецоперации Олег Муфтахутдинов связал свою жизнь узами брака с уфимкой Альбиной. Молодожены познакомились два года назад в общей компании друзей, по возвращении мужчины из зоны СВО.

В нашем любимом парке «Победы» наше первое знакомство там и произошло. Потом завязалось общение, а дальше и всё прочее. Когда мы познаем друг друга, это самый интересный момент, мы будем познавать друг друга всю жизнь. Сейчас, сегодня и здесь самый лучший день – наше бракосочетание, которое запомнится на всю нашу жизнь.

Олег Муфтахутдинов, ветеран СВО, социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан

Олег служил с октября 2022 года, был заместителем командира штурмового отряда, но при освобождении Бахмута получил тяжелое ранение, потеряв руку. Это его не сломило, сейчас он работает в региональном филиале фонда «Защитники отечества» и помогает бойцам и ветеранам, нуждающимся в поддержке.

Совместное будущее супруги видят одинаково: в приоритете развитие и рождение детей. Регистрация состоялась в загсе Кировского района Уфы. На торжественной церемонии собрались родственники, друзья и коллеги.

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