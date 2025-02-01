«Запомнится на всю жизнь»: боец СВО сыграл свадьбу в Уфе

В нашем любимом парке «Победы» наше первое знакомство там и произошло. Потом завязалось общение, а дальше и всё прочее. Когда мы познаем друг друга, это самый интересный момент, мы будем познавать друг друга всю жизнь. Сейчас, сегодня и здесь самый лучший день – наше бракосочетание, которое запомнится на всю нашу жизнь.

Олег Муфтахутдинов, ветеран СВО, социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан