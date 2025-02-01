В Башкирии прошел рейд «Снегоход»

Выезжать на акваторию особо охраняемой природной территории на мототехнике запрещено. Инспекторы «Аслы-Куля» провели сегодня рейд «Снегоход». День у сотрудников природного парка был насыщенным. Они ловили не только нарушителей, но и предприняли меры по недопущению замора рыбы.

Увидев в бинокль людей на снегоходе, инспекторы выдвигаются в путь. Чтобы догнать этих мужчин, сотрудникам природного парка пришлось серьёзно поддать газу. Уйти от преследования не удалось.

На вопрос, откуда рыба, отвечают: «Поймали на жерлицы». А вот аргументированно сказать, почему нарушают правила нахождения на особо охраняемой территории, так и не смогли.

Запрета легальной рыбалки, то есть разрешёнными способами, на территории природного парка нет. Главное — соблюдать суточные нормы вылова. А вот на снегоходах и технике, работающей на бензине или дизтопливе, выезжать на акваторию озера запрещено. Штраф — от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

С этими рыбаками дальше будут разбираться уже правоохранительные органы. От борьбы с нарушителями спокойствия природного парка его сотрудники переключаются на другую важную работу — профилактическую, по недопущению гибели водной фауны.

Не просто лунка, а целый механизм, работающий по принципу насоса. Только воду здесь разгоняют вручную, лопатами. Благодаря циркуляции, озеро насыщается кислородом. Метод эффективный и старый, передался ещё от отцов, говорят местные жители, помогающие инспекторам в профилактике замора рыбы.

В декабре они уже проводили профилактику замора рыбы. Еще один раз насытить воду кислородом они планируют в феврале. В этом деле много не бывает. Чем больше, тем лучше. Рядом пробуривают дополнительные лунки. А чтобы повысить их эффективность, необходимо засунуть камыш.