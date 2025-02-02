В Уфе завершили ремонт сгоревшего трамплина для прыжков на лыжах

В спортивной школе олимпийского резерва завершили ремонт 60-метрового трамплина для прыжков на лыжах. В июне прошлого года на спортобъекте произошел пожар. Выгорела большая его часть, которую и необходимо было восстановить. Мы побывали на тренировке ребят на обновленном трамплине.
Для двоеборцев и прыгунов с трамплина уфимская спортшкола №33 как родной дом. Здесь они проводят большую часть времени. А потому, когда сгорел трамплин К-60, для ребят и тренеров это стало настоящей трагедией. На обновленный спортобъект они вернулись спустя полгода. Одними из первых отметили новоселье старшие юноши и девушки, члены сборной республики и страны.
Все случилось в июне сразу после городских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Выгорела большая часть спортивного объекта. Это отразилось на летней подготовке ребят. Юноши и юниоры прыгали с трамплина меньшей высоты, К-40. По возможности выезжали на сборы в Нижний Тагил и в Чайковский.
С просьбой помочь с реконструкцией спортивного объекта уфимцы обратились на прямую линию с главой республики. Радий Хабиров дал поручение. Средства выделили из городского бюджета. Не осталась в стороне и Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
После пожара трамплин К-60 практически полностью демонтировали. Оставили только основание. Заново варили балки, укладывали стартовую площадку и гору разгона. Сейчас это больше чем на 90 процентов новый трамплин.
В том, что появятся новые чемпионы, здесь даже не сомневаются. У школы богатые традиции. Среди именитых выпускников Артур Хамидуллин, Ильдар Гарифуллин, Сергей Масленников, Дмитрий Васильев, Эрнест Яхин. С 1998 по 2018 год башкирские спортсмены не пропустили ни одну зимнюю Олимпиаду.
Мастеров-международников готовят не менее прославленные наставники. Здесь работают тренеры, воспитавшие не одно поколение сильнейших в стране спортсменов: Рамиль Абраров, Рашит Закиров, Игорь Леонтьев продолжают растить новых башкирских звезд.
В планах усовершенствовать в школе и другие трамплины – от десятиметрового и выше.