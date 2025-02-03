Поддержка молодых учёных и развитие туризма: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане учредили ежегодную премию «Молодой учёный года». Соответствующий указ подписал глава республики. На еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что за инновации и разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук семь молодых учёных получат по 150 тысяч рублей. Какие ещё вопросы стояли на повестке дня?

Не только уникальная башкирская природа, но и господдержка способствует развитию туризма в регионе. А создаваемая инфраструктура позволяет посещать достопримечательности в комфортных условиях. И с каждым годом мест притяжения туристов становится всё больше. Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, Музей музыки имени Фёдора Шаляпина, мавзолей Тура-хана и пешеходный маршрут «Уфимское ожерелье». Эти объекты открыли в прошлом году, и их уже посетили десятки тысячи жителей и гостей региона. Всего же Башкортостан ежегодно привлекает более 2 миллионов туристов. И чтобы их разместить в комфортных условиях, строятся новые глэмпинги, турбазы, увеличивается номерной фонд гостиниц.

На развитие инфраструктуры туризма значительное влияние оказали сами предприниматели, которые вкладывают собственные средства в строительство гостиниц, горнолыжных трасс, обустройство турлокаций. И, конечно же, государственная поддержка придаёт импульс проектам в сфере туризма, из которых 60 процентов – это новые бизнес-инициативы. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» отрасль получила 3,7 миллиарда рублей на значимые инфраструктурные проекты. Развиваются геопарки. В мае 2024 года на «Торатау» начал работу этнокомплекс, а в июне в геопарке «Янган-Тау» открылся Историко-мемориальный комплекс «Салауат ере».

На заседании регионального отделения Русского географического общества мы определили планы по развитию геопарков. Нужно идти по ним в рамках тех средств, которые мы заложили. Территории геопарков нужно осваивать, каждый год понемногу улучшать инфраструктуру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под особым вниманием республиканских властей – люди пожилого возраста. В рамках государственно частного партнёрства создано 10 пансионатов. А конкуренция между ними способствуют повышению качества оказываемых услуг. Такие объекты открыты в Мишкинском, Кушнаренковском, Гафурийском, Иглинском районах. А бюджет республики за счет инвесторов сэкономил 730 миллионов рублей на их строительстве. Также новым направлением является создание реабилитационных центров для детей-инвалидов.

Конечно, деятельность по предоставлению социальных услуг не столь доходна, рентабельность на уровне 10-15%. Но для НКО или семейного социального бизнеса при поддержке республики данный вид экономической деятельности наиболее стабилен и является источником достойных заработных плат. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

И поддержка республики будет продолжена.

Действительно, очень важное направление. Здесь традиционно долгие годы республика показывает развитый характер некоммерческого социального сектора. Продолжайте работу, надо их поддерживать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также руководитель региона отметил, что в Башкортостане создадут оперативный штаб по развитию студенческих отрядов. Только в прошлом году они трудоустроили почти 4 тысячи студентов. Радий Хабиров напомнил, что он и сам в студенческие годы работал в таких отрядах.

Это очень хорошая история. У молодого человека есть возможность заработать. В принципе, со всех ведомств мы собираем предложения по существующим вакансиям. Помню, когда мы были студентами, два месяца работали, а потом на эти деньги весь учебный год жили. Остались самые лучшие воспоминания. Надо активно возрождать эту практику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан