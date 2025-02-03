Поддержка молодых учёных и развитие туризма: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане учредили ежегодную премию «Молодой учёный года». Соответствующий указ подписал глава республики. На еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что за инновации и разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук семь молодых учёных получат по 150 тысяч рублей. Какие ещё вопросы стояли на повестке дня?
Не только уникальная башкирская природа, но и господдержка способствует развитию туризма в регионе. А создаваемая инфраструктура позволяет посещать достопримечательности в комфортных условиях. И с каждым годом мест притяжения туристов становится всё больше. Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, Музей музыки имени Фёдора Шаляпина, мавзолей Тура-хана и пешеходный маршрут «Уфимское ожерелье». Эти объекты открыли в прошлом году, и их уже посетили десятки тысячи жителей и гостей региона. Всего же Башкортостан ежегодно привлекает более 2 миллионов туристов. И чтобы их разместить в комфортных условиях, строятся новые глэмпинги, турбазы, увеличивается номерной фонд гостиниц.
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» отрасль получила 3,7 миллиарда рублей на значимые инфраструктурные проекты. Развиваются геопарки. В мае 2024 года на «Торатау» начал работу этнокомплекс, а в июне в геопарке «Янган-Тау» открылся Историко-мемориальный комплекс «Салауат ере».
Под особым вниманием республиканских властей – люди пожилого возраста. В рамках государственно частного партнёрства создано 10 пансионатов. А конкуренция между ними способствуют повышению качества оказываемых услуг. Такие объекты открыты в Мишкинском, Кушнаренковском, Гафурийском, Иглинском районах. А бюджет республики за счет инвесторов сэкономил 730 миллионов рублей на их строительстве. Также новым направлением является создание реабилитационных центров для детей-инвалидов.
И поддержка республики будет продолжена.
Также руководитель региона отметил, что в Башкортостане создадут оперативный штаб по развитию студенческих отрядов. Только в прошлом году они трудоустроили почти 4 тысячи студентов. Радий Хабиров напомнил, что он и сам в студенческие годы работал в таких отрядах.
По инициативе Владимира Путина в России реализуется федеральный проект «Время героев». Чтобы расширить его, Президент дал поручение запустить аналоги в регионах. И уже в феврале в республике стартует проект «Герои Башкортостана». В него войдут участники специальной военной операции, которые пройдут конкурсный отбор. После обучения с наставниками из госструктур они могут быть трудоустроены в правительстве, городских и районных администрациях.