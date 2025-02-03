Врачи Башкирии участвуют в конкурсе патриотической песни

Сменили белые халаты на сценические костюмы. В Уфе прошёл региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни. Конкурс проводится профсоюзом работников здравоохранения России и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Башкирские врачи оказались довольно творческими личностями – на участие в мероприятии было подано более ста заявок. Лучшие сольные исполнители выступили сегодня на втором этапе перед членами жюри и своими коллегами.