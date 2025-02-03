Врачи Башкирии участвуют в конкурсе патриотической песни

Сменили белые халаты на сценические костюмы. В Уфе прошёл региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни. Конкурс проводится профсоюзом работников здравоохранения России и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Башкирские врачи оказались довольно творческими личностями – на участие в мероприятии было подано более ста заявок. Лучшие сольные исполнители выступили сегодня на втором этапе перед членами жюри и своими коллегами.
Участники выступали в трёх номинациях: песни о Великой Отечественной войне, о любви к Родине и о медицинской профессии. Члены жюри, в состав которых также вошла заслуженная артистка России Назифа Кадырова, высоко оценили творческое мастерство врачей. 20 победителей со всей России примут участие в гала-концерте в Москве. Он пройдёт 27 апреля в Большом концертном зале Храма Христа Спасителя.