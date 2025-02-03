В 2025 году в Башкирии обновят 94 общественные территории

Об этом стало известно на совещании в формате «Час городской среды», которое провел Радий Хабиров. Реновация пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на которую направят свыше миллиарда рублей.

Обновится парк имени Ленина в Уфе, где установлен памятник первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову, а также парк имени Кирова в Стерлитамаке, бульвар Космонавтов в Салавате, а также пространства в других городах региона.

Часть из них будет завершена в 2026-м. Финансирование будет идти по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Еще 70 территорий населённых пунктов будут обновлены по другим программам. Коснулись и темы ЖКХ.