В Башкирии швейная фабрика увеличивает объемы производства

В планах увеличить объемы производства и количество сотрудников. Такие цели ставит перед собой на этот год фабрика ZASPORT. В Башкортостане компания запустила свою работу в 2023 году. Швейная фабрика является резидентом особой экономической зоны «Алга» и пользуется положенными преференциями.

Экспериментальный цех предприятия, можно сказать, задает тренд для всех сотрудников. Они первыми получают лекала изделий и также первыми пробуют его сшить, прежде чем их начнут производить массово.

Официальный экипировщик олимпийской команды России запустил производство спортивной одежды в 2023 году. Предприятие отшивает модели повседневных изделий для основного заказчика ZASPORT, а также специальной и рабочей формы для предприятий.

Предприятию не хватает сотрудников. Штат укомплектован лишь на 25%. Хотя здесь готовы трудоустроить порядка 300 человек. Заработная плата сдельная, зависит от выполненного плана. Работают в швейных цехах, в основном, жители Ишимбая, Салавата и Стерлитамака.

Утром их отвозит и привозит автобус от компании. Также на фабрике есть общежитие на 100 койко-мест. Из-за кадрового голода в компанию приглашены специалисты из Индии.

Фабрика ZASPORT является резидентом Особой экономической зоны «Алга». Когда компания пришла на эту территорию, она была подготовлена с точки зрения инженерной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, экономить средства предприятия помогают положенные как участникам «Алги» преференции. Особая экономическая зона «Алга» отметила свою пятилетку.