В Кумертау начали изготавливать инвентарь для спортсменов с ОВЗ

Одна из компаний города Кумертау на своей базе начала изготавливать опытные образцы спортивного инвентаря для спортсменов с ОВЗ. С такой просьбой к ним обратилась администрация города и центр адаптивного спорта.

В Кумертау развивается лыжный спорт, и местные спортсмены стабильно входят в состав республиканской команды. Этим видом спорта в городе занимаются порядка 40 спортсменов, проходят свои соревнования. Среди них есть и участники специальной военной операции