В уфимском Нагаево открылся клиентский центр «Газпрома»

Администрация Уфы
согласовала строительство 470 тысяч квадратных метров жилья в Нагаево. В
пригородном поселке смогут поселиться дополнительно 15 тыс. человек. А это значит,
что увеличится и количество потребителей голубого топлива. Чтобы упростить
решение вопросов газоснабжения, компания «Газпром межрегионгаз Уфа» открыла в
селе клиентский центр по принципу «единого окна».
Консультация и решение
различных вопросов по газоснабжению – теперь жителям Нагаево для этого не стоит
ездить в Уфу. Клиентский центр заработал и в самом селе.
Нагаевская
комплексная служба у нас обслуживает практически всё Зауфимье, которое развиваются и будет развиваться в
дальнейшем. Организовав здесь новый клиентский центр, который будет принимать наших потребителей,
мы создали для них удобство, организовали здесь магазин, рабочие места, хорошее
помещение для обслуживания наших клиентов.Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
В
данном клиентском центре можно получить консультацию по расчётам за газ,
заключить договор газоснабжения, а также все другие услуги, касающиеся
эксплуатации газового оборудования, здесь можно подать заявку на газификацию,
то есть решить все вопросы, связанные с газоснабжением жилого дома.Лилия Набиуллина, начальник службы по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Новый центр оценили и
первые клиенты. Как оказалось, это долгожданное событие для жителей села.
Безусловно,
то, что появился этот участок в Нагаево,
– это большая польза и удобство для населения, всё-таки посёлок-то большой
стал, народу у нас действительно
много. А в город ездить очень неудобно и
по времени не всегда получалось, если какие-то вопросы возникают.Тимур Салихов, клиент
Я
пришла сегодня, чтобы подать заявку на газификацию дома, и удачно попала на
открытие клиентского центра. Создали более комфортные условия, даже если
прийти с детьми, есть детский уголок. Мы очень рады горды, что наш поселок
становится более инфраструктурным.Алсу Валеева, клиент
Сегодня нагаевская газовая служба обслуживает более
14 000 домов и квартир. И количество заявок на подключение с каждым годом
только увеличивается.