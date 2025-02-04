В уфимском Нагаево открылся клиентский центр «Газпрома»

Безусловно, то, что появился этот участок в Нагаево, – это большая польза и удобство для населения, всё-таки посёлок-то большой стал, народу у нас действительно много. А в город ездить очень неудобно и по времени не всегда получалось, если какие-то вопросы возникают.

Тимур Салихов, клиент