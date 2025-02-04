В Уфе наградили победителей грантового конкурса «Движения первых»

Башкортостан – один из регионов-лидеров в стране по числу победителей грантов «Движения первых». В прошлом году получателями в республике стали 32 проекта. Общий объем привлеченных средств превысил 124 млн рублей. Сегодня наградили победителей по итогам прошедшего года.

Одной из ярких инициатив стала этнографическая игра «Малая Родина – большая страна». Сотни подростков из разных уголков республики в течение двух дней соревновались в эрудиции, посещали экскурсии, мастер-классы, встречались с известными людьми. Этнографическая игра – способ проверить у детей знания истории родного края, страны, географии, культуры. Конкурс проводится в три этапа. Для начала желающие принять участие отвечают на вопросы в Интернете. В нем принимают участие более 11 тысяч детей со всей страны. Первые победители соберутся на финал в столице своего региона.