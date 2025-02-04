В зону СВО прибыл гумконвой из Аскинского района Башкирии

В зону спецоперации прибыл гуманитарный конвой из Аскинского района. Его собирали местные жители и предприниматели, а до бойцов груз сопровождало руководство муниципалитета. Прибытие обоза для солдат стало настоящим праздником. Фуры разгружали под национальные песни.

В составе груза — доски, автомобиль УАЗ, маскировочные сети, окопные свечи, а также продукты — сладкий баурсак, мясо, а также питьевая вода — она пользуется особым спросом на передовой. Родники там иссякли, к тому же противник постоянно отравлял источники питьевой воды.