Где риэлтору оформить страхование ипотеки: простые решения для ваших клиентов

Оказывая услуги сопровождения сделок с недвижимостью, риэлторы стараются увеличить доходы за счёт наращивания клиентской базы. В период, когда снижается количество продаж, приходится думать о диверсификации источников заработка. Один их способов заработать больше — предлагать помощь в подборе и оформлении страховки. За каждый заключённый договор СК выплачивают посреднику вознаграждение — до 55% от стоимости полиса.

Введение

По закону, заёмщик должен заключить застраховать недвижимость, приобретаемую в ипотеку, после одобрения кредита, но до заключения договора. На практике страхование и оформление ипотеки происходят параллельно. Часто бывает так, что банк предлагает застраховать объект в компании с не самыми выгодными условиями, но заёмщик вправе самостоятельно подобрать СК из перечня аккредитованных. Без помощи того, кто разбирается в страховом рынке и продуктах, он вряд ли сумеет это сделать. Задача риэлтора — порекомендовать надёжную компанию с условиями, подходящими под потребности клиента.

Зачем риэлтору помогать клиентам с оформлением ипотечной страховки

Помогая покупателям недвижимости с подбором страховщика и оформлением полиса, риэлтор получает двойную пользу. Репутационный аспект состоит в том, что после выбора СК банк быстрее перейдёт к заключению ипотечного договора. Клиент остаётся довольным и рекомендует агента по недвижимости знакомым, а при необходимости и сам обращается туда, где однажды уже помогли. Также риэлтор получает выплату от страховщика. Одна сделка приносит до 28 000 тыс. руб. только за счёт комиссионного вознаграждения.

Обзор ипотечных страховщиков

Страховщики, присутствующие в рейтингах и на платформе страхования ипотеки, предлагают стандартные программы: защита имущества, титула, жизни и здоровья заёмщика. При этом у каждой компании есть плюсы, выделяющие её на фоне остальных. Наиболее надёжные страховые компании, плюсы и особенности их программ:

● Согласие. Работа с крупными объектами, расширенный перечень рисков.

● Zetta. Комплексная программа — защита заложенного имущества и компенсация утраты трудоспособности. Упрощённое урегулирование для жителей отдельных областей.

● Росгосстрах. Оформление онлайн, без осмотра залоговой квартиры и заполнения длинных анкет.

● Макс. Невысокая стоимость (от 0,18%), которая снижается по мере выплаты кредита. При досрочном погашении взносы больше не взимаются.

● Пари. Клиент самостоятельно подбирает подходящие условия, договор заключается в день обращения, при этом не требуется осмотр и опись. Полис принимают все банки РФ.

● Абсолют. Входит в топ-10 рейтинга цифровой зрелости SDI360°.Страхует имущество, титул, жизнь и трудоспособность, сотрудничает с 100+ кредитных учреждений.

● ВСК. Дарит медицинский чек-ап каждому покупателю полиса. Оказывает юридические услуги при судебных разбирательствах по титулу.

● Энергогарант. По желанию страхователя включает в договор риски повреждения инженерного оборудования и внутренней отделки. Работает с 60+ финансовых организаций.

● Югория. Быстрое рассмотрение заявки, настраиваемое страховое покрытие, дистанционное оформление, защита квартиры в нестандартных ситуациях.

● Ренессанс. Программы для покупателей апартаментов, жилья на первичном и вторичном рынке, скидки новым клиентам, быстрое урегулирование вопросов с возмещением.

● Альфа. Кроме стандартных, предлагается комплексная программа: защита заёмщика, квартиры, интересов банка и ответственности перед соседями. Выплату получает не только кредитор, но и гражданин.

Как выбрать надёжного страховщика

Первый шаг при выборе компании — проверка лицензии. Если её нет, компания не вправе вести страховую деятельность. Следующие критерии:

● Решение вопросов по страховым случаям. Каков порядок урегулирования, насколько часто выплачивается страховое возмещение.

● Сумма возмещения. Программы с франшизами предусматривают уменьшение размера выплаты, но позволяют страхователю сэкономить на цене полиса.

● Репутация СК. Давно ли компания на рынке, присутствует ли она в рейтингах, есть ли негативные отзывы пользователей о навязанных услугах и скрытых платежах.

● Цена полиса. Лучше, чтобы она укладывалась в диапазон в пределах рынка. Завышенная стоимость означает, что клиент переплачивает, а заниженная вызывает подозрение в нечестности СК.

Важная опция — оформление полиса онлайн, без визита в офис и встречи с курьером. Это удобно и клиенту, и риэлтору. Сразу после оплаты клиент получает электронный документ на email.

Как оформить полис через платформу

Сначала зарегистрируйтесь и изучите предложения. Подберите вариант, отвечающий потребностям клиента, и посчитайте, сколько стоит полис с необходимым наполнением в разных СК. Подобрав подходящую программу, введите данные, передайте клиенту ссылку на оплату, и через несколько минут он получит документ в электронном формате.

О сервисе Пампаду

Платформа Пампаду предоставляет возможность дополнительного заработка для риэлторов. Оформляйте полисы ипотечного страхования и получайте до 55% процентов с каждой сделки. На площадке — более 15 страховщиков, предлагающих высокое комиссионное вознаграждение.

Преимущества работы через маркетплейс страховых продуктов:

● доступ к предложениям топовых СК;

● быстрое оформление полисов;

● понятные условия;

● выплаты — по запросу или раз в месяц, в зависимости от активности агента.

Вы сможете сотрудничать с СК в статусе ИП, самозанятого или ООО и платить налоги. Зарегистрируйтесь и начинайте зарабатывать.

Фото: freepik

Реклама. ООО «НОВАНЭТЕКС»