Глава Башкирии поставил задачи перед учёными

Радий Хабиров принял участие в запуске сверхпроводящего спектрометра ядерно-магнитного резонанса. Установка отныне будет работать в одной из лабораторий института химии Уфимского федерального исследовательского центра РАН. С ее помощью учёные смогут заглянуть внутрь молекулы и получить разнообразную информацию о ее строении, подвижности и о характере взаимодействий молекул друг с другом.

Глава республики также осмотрел другие лаборатории центра, а затем провел совещание в формате «Час науки». Представители сообщества презентовали ряд проектов, в частности создание научно-технического центра по разработке технологии производства литиевых и литий-ионных аккумуляторов, а также организации центров по дизайну и технологии суперабсорбирующих полимеров и лаборатории по изучению историко-культурного пространства Евразии. Радий Хабиров поддержал проекты, поручив членам правительства проработать вопросы с финансированием.

Первое – это подготовка молодых кадров. Для нас важно, чтобы большая часть выпускников наших университетов связывала свою карьеру с наукой и технологическими секторами экономики республики. С ними нужно плотно работать, взаимодействовать с ректоратами, их научными руководителями. Второе. В конце прошлого года мы утвердили госпрограмму научно-технологического развития республики. Необходимо активно и плотно включаться в научно-технологическую повестку, реальную практику развития наукоёмких производств, внедрения передовых технологий, трансфера знаний и инноваций. И третье. Мы видим в вас, уважаемые коллеги, соратников, партнёров в ключевых вопросах развития экономики и социальной сферы. Ваши исследования должны быть в большей степени ориентированными на практический результат для инновационных секторов экономики, аграрной отрасли, социальной сферы, определяющих качество жизни людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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