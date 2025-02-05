Глава Башкирии поставил задачи перед учёными

Радий Хабиров принял участие в запуске сверхпроводящего спектрометра ядерно-магнитного резонанса. Установка отныне будет работать в одной из лабораторий института химии Уфимского федерального исследовательского центра РАН. С ее помощью учёные смогут заглянуть внутрь молекулы и получить разнообразную информацию о ее строении, подвижности и о характере взаимодействий молекул друг с другом.
Глава республики также осмотрел другие лаборатории центра, а затем провел совещание в формате «Час науки». Представители сообщества презентовали ряд проектов, в частности создание научно-технического центра по разработке технологии производства литиевых и литий-ионных аккумуляторов, а также организации центров по дизайну и технологии суперабсорбирующих полимеров и лаборатории по изучению историко-культурного пространства Евразии. Радий Хабиров поддержал проекты, поручив членам правительства проработать вопросы с финансированием.