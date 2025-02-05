Глава Башкирии поставил задачи перед учёными

Первое – это подготовка молодых кадров. Для нас важно, чтобы большая часть выпускников наших университетов связывала свою карьеру с наукой и технологическими секторами экономики республики. С ними нужно плотно работать, взаимодействовать с ректоратами, их научными руководителями. Второе. В конце прошлого года мы утвердили госпрограмму научно-технологического развития республики. Необходимо активно и плотно включаться в научно-технологическую повестку, реальную практику развития наукоёмких производств, внедрения передовых технологий, трансфера знаний и инноваций. И третье. Мы видим в вас, уважаемые коллеги, соратников, партнёров в ключевых вопросах развития экономики и социальной сферы. Ваши исследования должны быть в большей степени ориентированными на практический результат для инновационных секторов экономики, аграрной отрасли, социальной сферы, определяющих качество жизни людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан