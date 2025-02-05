На северо-западе Башкирии строят крупнейшую молочную ферму

Сельхозхолдинг «ИТС-Агро» строит на северо-западе Башкортостана крупнейшую молочную ферму на 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Помимо животноводства, предприятие активно занимается и растениеводством на угодьях Янаульского и Калтасинского районов.

Агрохолдинг «ИТС-Агро» в лидерах по производству молока в Янаульском районе. Только в прошлом году показатели надоя составили почти 6 тыс. тонн. В компании применяют передовые технологии и используют современное оборудование. Огромное внимание уделяют и здоровью крупного рогатого скота.

Делаем УЗИ коров, во вторник у нас переводы, в среду у нас вакцинация, в четверг осеменение коров и в пятницу у нас осеменение тёлок. Всё это планомерно делается для того, чтобы мы получали качественное мясо и молоко. Назалия Фархитова, ветеринарный врач ООО «ИТС-Агро»

Предприятие занимается и растениеводством. Это пшеница, ячмень, овёс, рожь. Площади сельхозугодий в Янаульском и Калтасинском районах достигают свыше 5 тыс. гектаров. Для сотрудников компании созданы максимально комфортные условия труда и отдыха. Рабочих кормят полноценными вкусными обедами и ужинами за символическую плату. Здесь же есть и собственная гостиница со всеми удобствами для сотрудников, работающих вахтовым методом.

Жить комфортно и нормально, туалет у нас такой. Работаю по пять дней по вахте. Зарплату платят вовремя, аванс, получка есть. Проживание бесплатное, да. Григорий Ионов, водитель ООО «ИТС-Агро»

Агрохолдинг заинтересован в новых кадрах. Ведь предприятие расширяется и обновляется. На его территории возводят производственный корпус на 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

Передовые технологии и высокие стандарты, принятые в компании, позволяют нам наращивать объемы производства. Поэтому и есть уверенность в том, что проект, одобренный на «Инвестчасе» главой республики, будет реализован целиком и полностью. Вакил Казиев, исполнительный директор ООО «ИТС-Агро»