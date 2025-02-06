В Башкирии фонд «Защитники Отечества» будет сотрудничать с БГПУ

В Уфе представители Башкирского государственного педагогического университета и регионального филиала фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, для ветеранов специальной военной операции открываются новые возможности в области трудоустройства, обучения и повышения квалификации.