В Уфе провели операцию по исправлению прикуса новым способом

В Уфе на базе 21-й городской больницы впервые провели двухчелюстную ортогнатическую операцию. Хирургическое вмешательство обусловлено тем, что у пациента с рождения неправильный прикус. Такие манипуляции с применением ультразвуковых пил и другого современного оборудования в государственных медучреждениях столицы еще не проводились. Лишь в частных клиниках и за пределами региона.

На операционном столе девушка 26 лет. У неё врожденная деформация челюсти. Другими словами – неправильный прикус. Подготовка к операции длится полтора года. Человеку нужно носить брекеты. Перед вмешательством специалисты с помощью 3D-моделирования и снимков компьютерной томографии анализируют, как можно добиться идеального соотношения костных лицевых частей лица.

Нижняя челюсть перекрывает верхнюю челюсть. Наша задача – провести остеотомию, другими словами, сломать верхнюю челюсть по определенным зонам и вывести эту верхнюю челюсть в нормальное положение.

Высокотехнологичную операцию проводит главный внештатный челюстно-лицевой хирург региона Гузель Файзуллина. Ей ассистируют два специалиста. После ввода наркоза врачи с помощью ультразвуковых пил разрежут пациентке челюсти.

Как правило, разрезы проводятся внутриротовым доступом. Они не оставляют после себя рубцов на коже, и сложность этой операции в том, что проводится расщепление костей, расщепление челюстей. И перемещение фрагментов челюстей друг относительно друга. Гузель Файзуллина, заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №21 г. Уфы, главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии

Чтобы затем применить специальный материал для фиксации челюстей. В задачу хирургов входит установка титановой пластины. Её отличие в том, что она небольшая и менее жесткая и находится на стерильном столе. По словам врачей, после таких операций у людей восстанавливается дыхание. И не только.

Восстановить питание, разжёвывание пищи, а третья функция – у больных могут быть отклонения в произношении некоторых звуков. Мухаммадхон Убайдуллаев, доктор медицинских наук, профессор, челюстно-лицевой хирург городской клинической больницы №21 г. Уфы