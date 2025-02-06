В Уфе провели операцию по исправлению прикуса новым способом

В Уфе на базе 21-й городской больницы впервые провели двухчелюстную ортогнатическую операцию. Хирургическое вмешательство обусловлено тем, что у пациента с рождения неправильный прикус. Такие манипуляции с применением ультразвуковых пил и другого современного оборудования в государственных медучреждениях столицы еще не проводились. Лишь в частных клиниках и за пределами региона.
На операционном столе девушка 26 лет. У неё врожденная деформация челюсти. Другими словами – неправильный прикус. Подготовка к операции длится полтора года. Человеку нужно носить брекеты. Перед вмешательством специалисты с помощью 3D-моделирования и снимков компьютерной томографии анализируют, как можно добиться идеального соотношения костных лицевых частей лица.
Высокотехнологичную операцию проводит главный внештатный челюстно-лицевой хирург региона Гузель Файзуллина. Ей ассистируют два специалиста. После ввода наркоза врачи с помощью ультразвуковых пил разрежут пациентке челюсти.
Чтобы затем применить специальный материал для фиксации челюстей. В задачу хирургов входит установка титановой пластины. Её отличие в том, что она небольшая и менее жесткая и находится на стерильном столе. По словам врачей, после таких операций у людей восстанавливается дыхание. И не только.
Стоит отметить, что данная операция впервые проходила в бюджетном учреждении и выполнялась бесплатно. На неё уходит от трех часов и выше. Гузель Файзуллина перенимала опыт коллег в Москве, чтобы помочь тем, кто годами выжидал очередь в федеральных центрах российской столицы и Санкт-Петербурга.