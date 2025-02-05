В Башкирии продлили возможность выгодной оплаты проезда по QR-коду

В Башкортостане продлили возможность выгодной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-коду. Акция будет действовать до конца марта 2025 года.

Вот уже три месяца в общественном транспорте республики действует новый способ оплаты поездок – с помощью Системы быстрых платежей по QR-коду или NFC. Такая возможность в России появилась не так давно, и Башкортостан стал одним из первых регионов, где заработал этот сервис.

Специальное предложение со скидкой 13 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете через Систему быстрых платежей, было решено продлить до конца марта. Чтобы получить скидку, пожалуйста, оплачивайте проезд, сканируя QR-код с помощью камеры телефона либо используя NFC технологии, поднеся ваш смартфон к той самой платёжной табличке. В любом случае стоимость проезда спишется сразу с учётом скидки. Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт

Удобство оплаты через СБП оценили многие пассажиры. Рассчитаться за проезд можно с помощью специальной NFC-таблички, да еще и получить скидку 13 рублей.

Я уже давно пользуюсь акциями, которые периодически появляются по оплате проезда. Оплачиваю различными способами, все они выгодны. И для этого нужен только смартфон и ничего больше. Алина, пассажир