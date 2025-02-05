В Башкирии продлили возможность выгодной оплаты проезда по QR-коду

В Башкортостане продлили возможность выгодной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-коду. Акция будет действовать до конца марта 2025 года.
Вот уже три месяца в общественном транспорте республики действует новый способ оплаты поездок – с помощью Системы быстрых платежей по QR-коду или NFC. Такая возможность в России появилась не так давно, и Башкортостан стал одним из первых регионов, где заработал этот сервис.
Удобство оплаты через СБП оценили многие пассажиры. Рассчитаться за проезд можно с помощью специальной NFC-таблички, да еще и получить скидку 13 рублей.
С начала действия акции жители городов республики совершили с помощью Системы быстрых платежей больше 850 тысяч оплат в транспорте. Напомним, что воспользоваться скидкой за проезд можно до 31 марта 2025 года. Подробнее об акции можно узнать на сайте vamprivet.ru.