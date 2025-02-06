В Башкирии предприниматель развивает туризм в Белорецком районе

Башкортостан получил более 260 миллионов рублей на развитие туризма и вошёл в пятерку субъектов России по сумме распределенных федеральных средств на развитие туризма. Благодаря господдержке в республике появляются новые места для отдыха. Так, в Белорецком районе создали туристическое место. Предприниматель Азамат Гайсин три года назад основал бренд «Самрау» и сейчас развивает туризм в селе Новоабзаково. Построил глэмпинги с баней и чаном, гостиницу, кафе.

Место, где можно насладиться горным воздухом и катанием на лыжах. В конце 2024 года в Белорецком районе был создан бренд с названием «Самрау». Проект реализован молодым предпринимателем Азаматом Гайсиным. В прошлом году предприниматель получил государственную субсидию на создание кемпинг-домов. Для тех, кто предпочитает необычное размещение, в селе Новоабзаково возвели два глэмпинга, где можно расслабиться в бане с чаном. И у эко-отеля уже есть первые гости. Семья Бикбаевых специально приехала из Оренбурга, чтобы насладится башкирскими красотами.

Если посетители хотят остаться подольше, то гостиница всегда готова их принять. В комплексе есть 20 номеров, из них 14 однокомнатных «люкс» и 6 «апартаментов». Также, имеются современные столовые с разнообразным блюдами и пекарня. А для маленьких гостей разработали детское меню. Также на территории гостиничного комплекса посетители могут арендовать технику и наслаждаться маршрутами с живописными местами Белорецкого района.

Не только уникальная башкирская природа, но и господдержка способствует развитию туризма в регионе. А создаваемая инфраструктура позволяет посещать достопримечательности в комфортных условиях. И с каждым годом мест притяжения туристов становится всё больше. Башкортостан ежегодно привлекает более 2 миллионов отдыхающих. И чтобы их разместить в уютной обстановке, строятся новые глэмпинги, турбазы, увеличивается номерной фонд.