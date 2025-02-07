Башкирия готовится к 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана

Республика готовится к 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. В правительстве республики совместно с министерствами, ведомствами, муниципалитетами и представителями общественных организаций прошло совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных важной дате.
В Афганской войне приняли участие более 9500 наших земляков. Домой вернулись не все. 15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов. В республике пройдут традиционные торжественные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.