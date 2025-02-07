В Уфе прошёл турнир по стрельбе из лука, посвященный 80-летию башкирской гимназии имени Рами Гарипова. Участие приняли более сотни стрелков из разных городов и районов республики. В соответствии с требованиями мероприятия лучники состязались в старинных национальных костюмах.

Жюри обращало внимание не только на меткость, но и на позицию стрелков и правильное расположение рук, ног и туловища. В роли судей выступили ученики башкирской гимназии, многократные призёры различных соревнований по стрельбе из лука.