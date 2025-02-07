Жены бойцов СВО примут участие в параде Победы в Уфе

С таким предложением выступили члены оргкомитета на заседании, посвященном празднованию 80-летия Победы. Подготовка идет на всех уровнях. Ну а торжества будут не только в юбилейную дату, но и на протяжении всего календарного года.

Пожалуй, главное событие любого Дня Победы — прохождение парадных расчетов. В этом году в нём примут участие 1,5 тысячи человек. Не исключено, что в составе колонн будут и жены погибших бойцов СВО, которые на кителях пронесут их награды. Такое предложение сейчас на рассмотрении. Традиционно в шествии будет и военная техника — порядка 20 единиц советского и современного образцов.

А вот традиционные шествия Бессмертного полка под вопросом. Впрочем, даже если их отменят в крупных городах, в муниципалитетах шансы на проведение сохранятся. Насыщенные программы по линии министерств. В школах уже проходят тематические месячники с выставками, викторинами и открытыми уроками. В Минкульте же рассказали о богатой событийной повестке. Даже традиционные фестивали на протяжении всего года будут проходить с патриотическими нотками.

До 1 апреля в Башкортостане в честь юбилея брендируют порядка двух сотен автобусов, в том числе и частных. Свои площадки украсят и торговые центры. Ветераны и их вдовы получат по 80 тысяч рублей в виде разовой выплаты, а труженики тыла и бывшие узники концлагерей — по 55 тысяч.

Разовую финансовую помощь предложено дать и детям войны — а это почти 120 тысяч человек. Первый вице-премьер Урал Кильсенбаев также поручил провести ревизию, а затем и ремонт обелисков и памятников, чтобы люди смогли достойно почтить память героев.