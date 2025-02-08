Глава Башкирии поздравил учёных с Днём российской науки

В 25-й раз академики, ученые, профессора и студенты отмечают День российской науки. В этот день принято чествовать специалистов, посвятивших жизнь исследовательской деятельности, которой в нашей республике отводится особое значение. Третий год подряд Башкортостан входит в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития.

В вузах и научных организациях открыты 18 молодёжных лабораторий, шесть мегалабораторий, передовая инженерная школа. Значимым событием стал запуск первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, а скоро свои двери откроет Геномный центр кампуса.