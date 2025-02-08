В Уфе прошёл финал «Новогодних семейных игр – 2025»

В фестивале приняли участие мамы, папы и дети со всей республики. Соревнования, инициированные Главой Башкортостана Радием Хабировым, проводятся пятый год и в этот раз собрали более 200 участников. Все они прошли районные и городские отборы и приехали побороться в столицу уже за первое место.

Мамы рвутся к пьедесталу. Накал сродни чемпионату мира. По крайней мере, воля к победе у участников столь же сильна. Важное условие — все старты участники проходят, а точнее скользят в валенках. Главное преимущество семейных игр — самые близкие всегда рядом. Но некоторые умудрились привезти многочисленную группу поддержки.

Садртдиновы из Татышлинского района не прогадали. В морозный день их близкие дали жару. Соревнования командные, так что победа зависела от каждого члена семьи. За пять лет существования фестиваль набрал обороты. А для тех, кто уже не в первый раз выходит в финал, это возможность вновь встретиться с такими же спортивными и активными.