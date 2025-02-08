В Башкирии состоялась ежегодная акция «Бурим лунки – спасаем рыбу»

Ежегодная акция прошла в Аургазинском районе. Эковолонтеры на местном водоеме спасали животных от кислородного голодания. Почему так важно зимой высверливать лунки на озерах и прудах, знает подробнее в следующем сюжете.

Для рыб подо льдом каждая лунка как кислородная маска. Воздуха на озерах и прудах к концу зимы почти не остается, и животные попросту задыхаются. К тому же водные растения выделяют токсичные газы, в буквальном смысле отравляющие рыбам жизнь.

Акция по спасению рыб в Аургазинском районе проходит 16-й год подряд. Не только в деревне Кшанны, а в каждом населенном пункте, где водоем полностью покрыт льдом. К проекту подключают и школьников, не только как зрителей, но и участников спасательной операции.

А еще бурят лунки квадратной формы недалеко друг от друга. Перекачивая воду из одной в другую, дополнительно насыщают водоем кислородом. Мидхат Хасанов, инициатор федеральной программы «Расти, осетр», один из организаторов акции.

Благодаря ему ледобуры есть и в других селах района. Немаловажно, что спасают не только существующих рыб, но и подселяют к ним новых, поддерживая еще и популяцию животных.