В Башкирии состоялась ежегодная акция «Бурим лунки – спасаем рыбу»

Ежегодная акция прошла в Аургазинском районе. Эковолонтеры на местном водоеме спасали животных от кислородного голодания. Почему так важно зимой высверливать лунки на озерах и прудах, знает подробнее в следующем сюжете.
Для рыб подо льдом каждая лунка как кислородная маска. Воздуха на озерах и прудах к концу зимы почти не остается, и животные попросту задыхаются. К тому же водные растения выделяют токсичные газы, в буквальном смысле отравляющие рыбам жизнь.
Акция по спасению рыб в Аургазинском районе проходит 16-й год подряд. Не только в деревне Кшанны, а в каждом населенном пункте, где водоем полностью покрыт льдом. К проекту подключают и школьников, не только как зрителей, но и участников спасательной операции.
А еще бурят лунки квадратной формы недалеко друг от друга. Перекачивая воду из одной в другую, дополнительно насыщают водоем кислородом. Мидхат Хасанов, инициатор федеральной программы «Расти, осетр», один из организаторов акции.
Благодаря ему ледобуры есть и в других селах района. Немаловажно, что спасают не только существующих рыб, но и подселяют к ним новых, поддерживая еще и популяцию животных.
Это озеро — излюбленное место отдыха летом и местных, и туристов. Здесь можно ловить, причем бесплатно, карасей, карпов и дикого сазана. Чтобы всё это сохранить до рыбного сезона, и нужно бурить лунки, спасая сотни обитателей водоемов.