В БГПУ имени Акмуллы прошла акция «Письмо солдату»

Участниками стали студенты и преподаватели факультета психологии. Они написали письмо для бойцов, находящихся в зоне СВО, украсили своими рисунками, положили в коробки вместе с открытками и поздравлениями с Днем защитника Отечества.

Также был собран груз с теплыми вещами, медикаментами и средствами личной гигиены. К акции также присоединилась организация военных инвалидов в Башкортостане. В ближайшие дни эти посылки вместе с другим гуманитарным грузом волонтеры погрузят в машины. Их доставят нашим бойцам, находящимся в ДНР и ЛНР.