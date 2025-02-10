В Уфе представитель МИД России рассказал о работе дипломатов

В. Галиакбаров сообщил, что итоги работы российского внешнеполитического ведомства в 2024 году были подведены Министром иностранных дел России С.В. Лавровым на декабрьской пресс—конференции для журналистов в Москве. В своем выступлении глава МИД охарактеризовал прошедши период как непростой, подчеркнув, что в условиях, когда «коллективный Запад» пытался сохранить глобальное доминирование и насаждал «порядок, основанный на правилах», Россия предложила конструктивную альтернативу, выступив за непреложность следования принципам Устава ООН во всей их полноте, в том числе применительно к урегулированию кризиса вокруг Украины и других конфликтов, где должно быть обеспечено суверенное равенство государств, право наций на самоопределение, права человека, а также тесно связанная с ними неделимость безопасности.