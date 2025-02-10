В Уфе пройдут массовые проверки таксистов

В Уфе стартуют масштабные проверки водителей такси. С 10 по 14 февраля ГАИ города проведет профилактическое мероприятие, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах.

Инспекторы будут уделять особое внимание соблюдению правил перевозки пассажиров: проверят наличие ремней безопасности, детских автокресел и наличие у водителя разрешения на перевозку пассажиров, а также действующего российского водительского удостоверения или зарубежных прав, выданных в странах, где русский язык является официальным (в Абхазии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Южной Осетии).