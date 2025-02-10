Театр кукол в Уфе готовится к премьере спектакля «Снежная королева»

Башкирский государственный театр кукол готовится к премьере семейного спектакля «Снежная королева». Представление по сказке Ганса Христиана Андерсена подарит зрителям настоящее ощущение волшебства. Для работы над постановкой пригласили режиссёра из Новосибирска Эльмиру Куриленко. Швеи и декораторы готовят реквизиты, актёры репетируют роли.
С помощью графики в зрительном зале можно создать виртуальный мир. И спроектировать это цифровое пространство помогает приём гризайль, который позволяет имитировать скульптурный рельеф на плоской поверхности.
В этом цеху изготавливаются куклы и декорации. Регина Остроущенко создала уже двух персонажей – Финку и Лапландку. На изготовление этих фигур у мастерицы ушло два месяца. Осталось дополнить детали – и куклы готовы.
Самая большая декорация, которая будет использована в спектакле, – зеркало. Это будет некий сюрприз для зрителей, поэтому все детали художники просили не раскрывать. Шьются образы и для актёров. Художник-бутафор Зинира Миннибаева отметила, что сложнее всего было создать костюм для персонажа бабушки.
Для работы над постановкой пригласили режиссёра из Новосибирска Эльмиру Куриленко. Это будет её первый спектакль в Башкирском гостеатре кукол. Для художественно-светового оформления спектакля также пригласили одного из ведущих российских специалистов Елену Древалеву – художника по свету Большого театра.
В спектакле «Снежная королева» задействованы и актёры, и куклы. Одного из главных героев, персонажа Кая, будет играть артист Театра кукол Василий Вольский.
А самое интересное остаётся за кадром. И как сказали режиссеры, спойлерить не будем, это нужно будет увидеть своими глазами. Поэтому Театр кукол ждёт всех зрителей 21 февраля на премьеру спектакля «Снежная королева».