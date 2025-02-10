Театр кукол в Уфе готовится к премьере спектакля «Снежная королева»

Башкирский государственный театр кукол готовится к премьере семейного спектакля «Снежная королева». Представление по сказке Ганса Христиана Андерсена подарит зрителям настоящее ощущение волшебства. Для работы над постановкой пригласили режиссёра из Новосибирска Эльмиру Куриленко. Швеи и декораторы готовят реквизиты, актёры репетируют роли.

С помощью графики в зрительном зале можно создать виртуальный мир. И спроектировать это цифровое пространство помогает приём гризайль, который позволяет имитировать скульптурный рельеф на плоской поверхности.

Мы используем приём гризайль через чёрное растекающееся пятно. Потому что это очень подходит самому содержанию спектакля. И здесь нужно было найти вот этот ход, благодаря которому зрителя не только музыка будет погружать в это действо, но и видео, которое происходит по всему залу. Светлана Степанова, главный художник Башкирского государственного театра кукол

В этом цеху изготавливаются куклы и декорации. Регина Остроущенко создала уже двух персонажей – Финку и Лапландку. На изготовление этих фигур у мастерицы ушло два месяца. Осталось дополнить детали – и куклы готовы.

Самая большая декорация, которая будет использована в спектакле, – зеркало. Это будет некий сюрприз для зрителей, поэтому все детали художники просили не раскрывать. Шьются образы и для актёров. Художник-бутафор Зинира Миннибаева отметила, что сложнее всего было создать костюм для персонажа бабушки.

Для работы над постановкой пригласили режиссёра из Новосибирска Эльмиру Куриленко. Это будет её первый спектакль в Башкирском гостеатре кукол. Для художественно-светового оформления спектакля также пригласили одного из ведущих российских специалистов Елену Древалеву – художника по свету Большого театра.

В спектакле «Снежная королева» задействованы и актёры, и куклы. Одного из главных героев, персонажа Кая, будет играть артист Театра кукол Василий Вольский.