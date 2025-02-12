В Башкирии на карантине более 600 детей

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ по республике закрыли 17 классов. В целом на карантине 645 детей. При этом учебный процесс сохраняется. Также проводится дополнительная дезинфекция помещений.
Специалисты напомнили, что, если в школе отсутствуют 20% и более учащихся по причине ОРВИ, то директор принимает решение о приостановке учебного процесса и вводит ограничения. При этом при введении карантина образовательный процесс не останавливается. Дети продолжают заниматься дистанционно.