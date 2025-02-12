В Башкирии юноша играет на баяне для бойцов СВО

14-летний Марсель Ашарапов из Чекмагушевского района записывает видеоприветствия отцу с позывным «Чикаго» и его сослуживцам. В своих роликах он исполняет военную музыку на баяне. Отправляет их с прошлого года, чтобы поднять настроение бойцам. Любовь к музыке у Марселя пробудила его мать.
Класс баяна выбрал сам. В прошлом году юноша успешно окончил музыкальную школу, сейчас старается участвовать во всех районных и республиканских конкурсах, не пропускает и концерты в Чекмагуше. Также Марсель самостоятельно освоил струнные инструменты — укулеле и гитару. Не отстает и его брат Аскар. Сейчас первоклассник учится играть на фортепиано.
Сейчас солист ансамбля баянистов вместе с другими участниками коллектива готовит номер на 23 февраля. В этот день их придут послушать бойцы, которые находятся в краткосрочном отпуске. Концерт, посвященный защитникам Отечества, снимут на видео. Ролик смогут увидеть также военнослужащие в зоне СВО.