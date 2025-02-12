В Башкирии юноша играет на баяне для бойцов СВО

14-летний Марсель Ашарапов из Чекмагушевского района записывает видеоприветствия отцу с позывным «Чикаго» и его сослуживцам. В своих роликах он исполняет военную музыку на баяне. Отправляет их с прошлого года, чтобы поднять настроение бойцам. Любовь к музыке у Марселя пробудила его мать.

Класс баяна выбрал сам. В прошлом году юноша успешно окончил музыкальную школу, сейчас старается участвовать во всех районных и республиканских конкурсах, не пропускает и концерты в Чекмагуше. Также Марсель самостоятельно освоил струнные инструменты — укулеле и гитару. Не отстает и его брат Аскар. Сейчас первоклассник учится играть на фортепиано.