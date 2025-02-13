В Башкирии 306 семей получили госнаграды

Оказание всесторонней поддержки многодетным семьям является одним из важнейших приоритетов государственной политики России. Ведь именно многодетные семьи нуждаются в особом внимании и помощи. В Башкирии можно увидеть множество положительных примеров. Один из них — семья Курманаевых из Давлеканово, в которой на днях родился 12-й ребенок.

Журналист «Башинформа» связался с Гульназ Курманаевой, чтобы узнать ее мнение о новых мерах поддержки многодетных семей, о которых упоминал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. Однако оказалось, что Гульназ, активистка и эксперт молодежного парламента при Госдуме, и сейчас сосредоточена на радостных моментах семейной жизни.

Я всё еще в роддоме, мы как раз готовимся к выписке. Наша дочурка появилась на свет 16 января, и мы назвали ее Назгуль. Гульназ Курманаева, «Мать-героиня»

По словам Гульназ, одной из главных задач государства является продвижение семейных ценностей. Она отметила, что счастье и любовь в семье во многом зависят от поддержки и внимания со стороны властей к многодетным семьям.

А семейные ценности для меня — это, прежде всего, любовь к мужу, детям и родным. Чтобы были все счастливые, здоровые и любили друг друга. Гульназ Курманаева, «Мать-героиня»

В конце 2023 года Гульназ Курманаева была удостоена звания «Мать-героиня». Важно отметить, что с 2025 года обладатели этого звания получат статус «Героя труда» и будут пользоваться теми же социальными гарантиями, как и Герои. Ожидается, что ежемесячные выплаты для этой категории льготников составят 72,4 тысячи рублей.

Такое решение не стало для меня неожиданностью, мы все ждали этого. Наконец материнский труд оценён по достоинству. Я очень горжусь своим званием «Мать-героиня» и бесконечно рада за женщин, посвятивших всю свою жизнь семье и воспитанию детей. Гульназ Курманаева, «Мать-героиня»

По итогам Года семьи в Башкирии 306 семей были отмечены государственными наградами за заслуги в воспитании детей. Среди этих наград — орден «Мать-героиня», который был вручён шести матерям (всего таких награждённых восемь). Также девять семей получили медаль ордена «Родительская слава», десять семей были удостоены медали «Родительская доблесть», а 281 женщина стала обладательницей медали «Материнская слава», которая вручается матерям, воспитывающим пять и более детей. Более 9 тысяч женщин уже получили эту медаль, а также денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, в Башкирии реализуются различные меры поддержки многодетных семей. Например, с прошлого года дети из таких семей вместе с родителями могут бесплатно посещать государственные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки.

С 1 июля 2024 года многодетные семьи могут вернуть часть платы за обучение детей на очной коммерческой форме в колледжах республики. Ее размер равен 50% от стоимости обучения, но не более 30 тыс. рублей за учебный год.

С 1 сентября 2024 года учащиеся из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться городским транспортом — автобусами, троллейбусами и трамваями. Эта льгота будет предоставляться независимо от финансового положения семьи и не требует оценки нуждаемости.

На данный момент почти 20 тысяч детей уже пользуются правом на льготный проезд. Аналогичное преимущество предоставляется также детям участников специальной военной операции. Вдобавок, 1129 многодетных семей воспользовались возможностью возврата средств за обучение в колледже, среди которых 109 детей — участники СВО.

Любые семейные пары, независимо от уровня дохода и числа детей, имеют возможность рассчитывать на различные меры государственной поддержки. К ним относятся ежемесячные пособия на рождение и воспитание ребенка, предоставление специального питания для беременных и кормящих женщин, бесплатное детское питание, путевки в лагеря, материнский капитал и налоговые вычеты.

Дети-инвалиды, замещающие семьи и дети-сироты также не остаются без внимания. Для них предусмотрены дополнительные привилегии. В прошлом году, например, замещающим семьям, воспитывающим детей-сирот, увеличили ежемесячные выплаты на 18,5%. С 2024 года детям-сиротам начали выдавать «карманные деньги», которые получают более 430 воспитанников приютов в возрасте от 7 до 18 лет.

Кроме того, введены новые федеральные меры поддержки семей с детьми. Теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут вернуться на работу и сохранить пособие по уходу за ребенком, действующее до 1,5 лет.

Условия получения единого пособия на детей также стали проще. Например, при возникновении в семье еще одного ребенка пособие на него будет назначаться автоматически, без оценки нуждаемости.

С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут сократить налоговые выплаты. Если их доходы небольшие, ставка налога составит не 13%, а 6%, а разница будет возвращаться семьям ежегодно.

Финансовая поддержка является лишь одной стороной комплексной программы. Не менее значимую роль играет индивидуальная работа с семьями и продвижение традиционных семейных ценностей. К таким мероприятиям можно отнести открытие Года семьи на международной выставке-форуме «Россия», а также участие семей из Башкирии в форуме «Родные-Любимые» и праздновании международного Дня семьи, Дня матери и Дня отцов, в которых приняло участие около 1 млн жителей республики.

Полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» среди семей Приволжского федерального округа прошел в Уфе, где 377 семейных команд, а это около 2000 человек, представили свои творческие достижения. Среди участников были и 53 семьи из Башкирии. В финале конкурса семья Гайнутдиновых-Файзуллиных из Уфы заняла призовое место.

Еще одной гордостью республики стала многодетная семья Якуповых из Благоварского района, которая была признана лучшей в номинации «Сельская семья» в рамках всероссийского конкурса «Семья года». Награду им вручили в Московском Кремлевском дворце, что стало значимым событием для всей республики.

Так, в 2024 году каждый третий ребенок в Башкирии родился в многодетной семье. Об этом сообщил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. В настоящее время в республике насчитывается почти 60 тысяч многодетных семей, что делает республикулидером в Приволжском федеральном округе и седьмым по количеству многодетных семей в России.

На декабрьском заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей президент Владимир Путин озвучил дополнительные поручения, которые будут дополнять меры поддержки семей с детьми. Это говорито намерении государства продолжать развитие программ, направленных на поддержку и укрепление семейных ценностей, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению числа многодетных семей в республике.

Среди ключевых – предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», о которых говорилось выше. А также увеличение пособия по беременности и родам до регионального прожиточного минимума для студенток, обучающихся в колледжах, техникумах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Кроме того, акцент буден сделан на улучшение доступности качественного детского образования и здравоохранения. Будут проработаны и дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей.

Одно из декабрьских поручений уже исполнено. С февраля этого года дети до 12 лет могут летать на внутренних рейсах со скидкой 50%. Прорабатываются предложения по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, включая установление льготной стоимости для многодетных семей.

Все эти меры направлены на создание более комфортных условий для жизни семей в Башкирии и других регионах страны.