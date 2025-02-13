В Уфе прошла Школа предпринимательства «СВОй – женский бизнес»

В Уфе прошел заключительный этап Школы предпринимательства «СВОй – женский бизнес». Это проект, разработанный командой экспертов для поддержки жен и вдов участников специальной военной операции. 50 женщин прошли отбор, обучение и поддержку на пути к запуску своих идей.
Обучение проводилось на интенсиве в течение двух месяцев. Были мастер-классы по основам предпринимательства, маркетингу, финансам, выбору ниш и другим ключевым аспектам ведения бизнеса. Среди участниц как новички, планирующие начать своё дело с нуля, так и опытные предпринимательницы.
Участницы также получили индивидуальный бизнес-коучинг, наставничество, психологическую поддержку. В финал вышли 10 женщин, которые защищали свои бизнес-идеи перед членами жюри. Проект направлен на интеграцию женщин-предпринимателей в бизнес-сообщество.