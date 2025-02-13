В Башкирии полис ОСАГО хотят исключить из перечня документов для регистрации авто

Полис ОСАГО собираются исключить из перечня документов для регистрации автомобиля. На пленарном заседании 20 февраля депутаты Госсобрания рассмотрят изменения в кодекс республики о безопасности дорожного движения.

Как пояснили в пресс-службе парламента, законопроект направлен на устранение избыточных норм, так как приобретение автомобиля не всегда предполагает незамедлительное начало его эксплуатации. И в таких случаях требование немедленного оформления страхового полиса создает дополнительную финансовую нагрузку.