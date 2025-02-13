Радий Хабиров на «Инвестчасе» обсудил новые проекты в сфере промышленности

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности и социальной сфере. Радий Хабиров провёл очередное заседание Инвестиционного комитета. Так, один из проектов, получивших статус приоритетного, — строительство глэмпинга «Эко деревня 2» в Абзелиловском районе.

Два года назад инвестор уже открыл в рекреационной зоне точку отдыха, которая пользуется спросом у туристов. Объём инвестиций в новый проект составляет более 280 миллионов рублей, на которые возведут домики, банный комплекс и бассейны, торговые здания, точки общественного питания, а также оборудуют инфраструктуру.