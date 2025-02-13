Башкирия стала лидером по количеству зарядных станций для электрокаров в ПФО

Первые в Приволжском федеральном округе и вторые в стране. По количеству установленных быстрых электрозарядных станций Башкортостан в 2024-м занял лидирующие позиции. В этом году работа по развитию инфраструктуры для электротранспорта продолжится. В республике должно появится еще 50 новых заправочных станций.

Вместо литров здесь киловатты. По заправочному рукаву бежит не жидкое топливо, а электричество. Быстрая станция позволяет за кратчайшее время зарядить автомобиль. Речь, конечно, не идёт о пяти минутах, как на обычной бензозаправке, но за полчаса вполне можно набрать необходимый объём заряда.

Такие быстрые электрозаправки мощностью 150 киловатт в час активно начали внедрять в республике в прошлом году. За 2024-й в Башкортостане установили 70 подобных станций, 38 из них в Уфе. Этой активности способствовала во многом федеральная программа по развитию электрозарядной инфраструктуры. Инвестор, участвующий в проекте, получает солидную субсидию.

То есть инвестор построил электрозаправочную точку. Это порядка 4-5 млн рублей. Субсидируем саму технологическую точку и технологическое присоединение. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Для владельцев электромобилей — дополнительные места для зарядки своих авто, для инвесторов — субсидии от государства, в плюсе и промышленность региона, учитывая, что один из восьми производителей быстрых электрозарядных станций, участвующих в федеральном проекте, базируется в Уфе. Именно в Башкортостане изготовили основную часть электрозаправок, установленных в прошлом году на территории республики.