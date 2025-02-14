В Башкирии ветераны ВОВ получат выплаты к 80-летию Победы

В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы отделение Социального фонда России по Башкортостану направит ветеранам единовременную выплату. Юбилейная выплата в размере 80 тыс. рублей согласно указу Президента России будет начислена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Выплата в размере 55 тыс. рублей поступит жителям, трудившимся в тылу в период Великой Отечественной войны, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. На сегодняшний день в республике проживает более 7,5 тыс. граждан, которым положены вышеназванные выплаты.