В Башкирии подготовили технику к весенне-полевым работам

Технику к весенне-полевым работам подготовили практически на 100%. В хозяйстве «Дружба» Стерлитамакского района еще осенью приступили к ремонту сельхозмашин и оборудования. Сейчас аграрии заняты сборкой новых культиваторов.
Две единицы навесного оборудования приобрели на днях. Всего в хозяйстве более 20 единиц техники. Общая площадь посевных площадей превышает 12 тыс. гектаров. Основным направлением сельхозпредприятия является растениеводство.
Примерно на 80 процентов заготовили в хозяйстве и удобрений. Сейчас там продолжают реконструкцию зерносушильного комплекса с последующим увеличением мощности. К модернизации подтолкнуло прошлое дождливое лето.