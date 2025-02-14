В Башкирии подготовили технику к весенне-полевым работам

Технику к весенне-полевым работам подготовили практически на 100%. В хозяйстве «Дружба» Стерлитамакского района еще осенью приступили к ремонту сельхозмашин и оборудования. Сейчас аграрии заняты сборкой новых культиваторов.

Две единицы навесного оборудования приобрели на днях. Всего в хозяйстве более 20 единиц техники. Общая площадь посевных площадей превышает 12 тыс. гектаров. Основным направлением сельхозпредприятия является растениеводство.