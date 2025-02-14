В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Организацию мероприятия сегодня, 14 февраля, обсудил Глава Башкирии с первым заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым.
Спартакиада состоится в Уфе в декабре 2025 года. В ходе встречи обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры, а также проведение в регионе крупных мероприятий.
Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии уделяют большое внимание развитию различных дисциплин, а также вовлечению жителей в занятия физической культурой.
Одес Байсултанов подчеркнул вклад Башкортостана в развитие спортивной инфраструктуры России.
В свою очередь Радий Хабиров рассказал и о мерах по популяризации здорового образа жизни в Башкортостане.
Руководитель региона также отметил, что в республике продолжают работу по развитию инфраструктуры спорта. На стадии проектирования и строительства находятся 16 крупных объектов.
Фото: министерство спорта РБ.