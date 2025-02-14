В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Организацию мероприятия сегодня, 14 февраля, обсудил Глава Башкирии с первым заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым.

Фото №1 - В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

Спартакиада состоится в Уфе в декабре 2025 года. В ходе встречи обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры, а также проведение в регионе крупных мероприятий.

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии уделяют большое внимание развитию различных дисциплин, а также вовлечению жителей в занятия физической культурой.

Мы гордимся тем, что принимаем многие значимые соревнования. Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих, которая сейчас проходит у нас, стала масштабным событием. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны. Мы предоставили лучшие спортивные площадки республики, — отметил руководитель региона. — В декабре этого года Башкортостан примет ещё одно важное событие — Первую зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовы сделать всё необходимое для её успешного проведения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Одес Байсултанов подчеркнул вклад Башкортостана в развитие спортивной инфраструктуры России.

Регион входит в тройку лидеров по количеству спортивных объектов, у нас никогда не возникало сомнений в высоком уровне организации соревнований на территории республики. Я благодарен за поддержку развития отрасли.

Одес Байсултанов

В свою очередь Радий Хабиров рассказал и о мерах по популяризации здорового образа жизни в Башкортостане.

Мы реализуем различные программы для привлечения в спорт как можно большего количества людей. Например, у нас есть программа поддержки активных жителей. Если человек старше 60 лет выполняет нормы ГТО, он получает сертификат на 10 тыс. рублей для посещения спортивных объектов. Это стимулирует людей вести активный образ жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Руководитель региона также отметил, что в республике продолжают работу по развитию инфраструктуры спорта. На стадии проектирования и строительства находятся 16 крупных объектов.

Фото: министерство спорта РБ. 

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