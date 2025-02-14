В Уфе состоится первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

Мы гордимся тем, что принимаем многие значимые соревнования. Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих, которая сейчас проходит у нас, стала масштабным событием. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны. Мы предоставили лучшие спортивные площадки республики, — отметил руководитель региона. — В декабре этого года Башкортостан примет ещё одно важное событие — Первую зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовы сделать всё необходимое для её успешного проведения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан