Жители Башкирии отправили гуманитарный груз в зону СВО

В Туймазинском районе жители села Урмекеево активно поддерживают участников СВО, отправляя им гуманитарную помощь.
С началом специальной военной операции в селе стартовал сбор посылок для земляков, которые героически несут службу на фронте. К слову, из Урмекеево «за ленту» отправились семеро мужчин. Активисты сообщают о сборах в мессенджерах, а местные жители охотно откликаются.
Недавно из деревни бойцам отправили очередную партию груза. Местные жители собрали теплые вещи, носки, ботинки, простыни, предметы гигиены и даже домашнюю лапшу.
Кроме того, для бойцов написали письма, после чего гумпомощь с песнями проводили в Кандры, где также работает волонтерский клуб. Оттуда посылки отправятся в Туймазы, а затем — по назначению.
Местные жители верят, что все мужчины вернутся домой живыми и здоровыми, а их поддержка поможет приблизить Победу.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Туймазинский вестник».