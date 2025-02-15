В Башкирии состоялся гала-концерт фестиваля «Во славу Отечества»

Памятные мероприятия в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошли по всей республике. В Стерлитамакском районе состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля-конкурса патриотической песни «Во славу Отечества».

Его также посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году поддержки участников специальной военной операции и их семей. Участниками стали взрослые и юные артисты. Также в фойе Дворца культуры прошла выставка патриотических и волонтерских организаций района.

Память защитников Отечества почтили и в Шаранском районе. На территории Молодежного центра прошла церемония возложения цветов к памятнику участникам боевых действий.