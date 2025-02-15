Из Башкирии в 31-й мотострелковый полк доставили гумконвой

Представители Чекмагушевского района и Федерации бокса Республики Башкортостан привезли в именной 31-й мотострелковый полк очередную партию гуманитарного груза. Именные посылки своим родным, военнослужащим роты радиоэлектронной борьбы, также передали жители и других муниципалитетов.
Встреча с земляками — всегда особенное событие для бойцов. С каждым гумконвоем они получают не только помощь, но и весточки из дома. Чекмагушевцы приехали к своим на Донбасс уже в 29-й раз.
Приказ на боевое задание может прийти в любую минуту, поэтому фургон оперативно разгружают все вместе. Окопные свечи, генераторы, дрон-детекторы, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры — всё это необходимо бойцам на передовой. А поддержка земляков придаёт сил.
Поддержка детей особенно приятна, говорят бойцы. Пожалуй, не найдется ни одного солдата, у которого бы не было с собой писем и детских рисунков.
В формировании гумконвоя также приняли участие представители Федерации бокса республики и Министерства спорта Башкортостана. По заявкам ребят они приобрели и привезли на Донбасс не только специальные средства, но и антидроновые плащи, стройматериалы.
Верят в это и сами добровольцы. Победа уже близко. Но надо еще поработать.
В тылу тоже как могут стараются облегчить эту работу. К отправке готовится очередная партия гумпомощи. Мелочей на СВО не бывает. Каждый гумконвой привозит в полк «Башкортостан» рыболовные сети. Но предназначены они, конечно же, не для рыбалки. На них бойцы ловят птичек, натягивая над своими позициями.
Вражеские дроны, запутавшись винтами, уже не могут нанести серьезного урона. Разгрузить фургон успели как раз вовремя. Пришел приказ на боевой выезд. Фото на память, и ребята выдвигаются на позиции.