Из Башкирии в 31-й мотострелковый полк доставили гумконвой

Представители Чекмагушевского района и Федерации бокса Республики Башкортостан привезли в именной 31-й мотострелковый полк очередную партию гуманитарного груза. Именные посылки своим родным, военнослужащим роты радиоэлектронной борьбы, также передали жители и других муниципалитетов.

Встреча с земляками — всегда особенное событие для бойцов. С каждым гумконвоем они получают не только помощь, но и весточки из дома. Чекмагушевцы приехали к своим на Донбасс уже в 29-й раз.

Конвой собирается по заявкам наших земляков, наших ребят. Адресные посылки привозим вплоть до позиций, где они находятся. Когда они начинают давать нам заявки, они уже знают, что скоро увидят нас. Айдар Насыров, заместитель главы администрации Чекмагушевского района по вопросам СВО

Приказ на боевое задание может прийти в любую минуту, поэтому фургон оперативно разгружают все вместе. Окопные свечи, генераторы, дрон-детекторы, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры — всё это необходимо бойцам на передовой. А поддержка земляков придаёт сил.

Боевой настрой вообще отличный. Ребята уже готовятся к окончанию войны. Мы все этого ждём. Боевой дух хороший, отличный. Хочу передать привет своей маме, своим девочкам, сыну. Большой привет вам, дети мои. Чекмагуш — сила, Башкортостан — Алга. позывной «Кеша»

Поддержка детей особенно приятна, говорят бойцы. Пожалуй, не найдется ни одного солдата, у которого бы не было с собой писем и детских рисунков.

Эти рисунки придают нам силы. Мы сюда, естественно, из-за этого и пришли, чтобы наши дети, семьи, жёны, дома, родители были в спокойствии, чтобы мир был дома. Чтобы было мирное небо над головой у них. позывной «Аю»

В формировании гумконвоя также приняли участие представители Федерации бокса республики и Министерства спорта Башкортостана. По заявкам ребят они приобрели и привезли на Донбасс не только специальные средства, но и антидроновые плащи, стройматериалы.

Мы отработали полностью по заявкам ребят. Мы с ними созванивались. То, что им необходимо, мы полностью по списку 100% закрыли. То есть именно то, что им надо. Ирек Мухамедьяров, исполнительный директор Федерации бокса Республики Башкортостан

Очень важна поддержка со всех сторон. Не только бойцов, но и их семей. Мы думаем, что наш визит, наш приезд усилит настроение, поднимется дух. И думаю, всё это мы делаем для общей задачи, для общей победы. Надеемся, что в ближайшее время война завершится, и ребята живыми и здоровыми вернутся домой. Фарит Гиндуллин, директор Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан им. У. Мустафина

Верят в это и сами добровольцы. Победа уже близко. Но надо еще поработать.

Я приехал сюда, потому что у меня все друзья здесь, все братья, все дядьки здесь, все родственники. Вот приехал их поддерживать, помогать. Вместе мы сила. Работаем. позывной «Морза»

В тылу тоже как могут стараются облегчить эту работу. К отправке готовится очередная партия гумпомощи. Мелочей на СВО не бывает. Каждый гумконвой привозит в полк «Башкортостан» рыболовные сети. Но предназначены они, конечно же, не для рыбалки. На них бойцы ловят птичек, натягивая над своими позициями.