В Уфе орнитологи создали Атлас птиц

В Уфе создали Атлас птиц. Это результат масштабной работы более 200 человек. На протяжении 8 лет уфимские орнитологи при поддержке волонтёров обследовали каждый уголок башкирской столицы, чтобы создать уникальный Атлас, где указано, какой вид птиц обитает в том или ином месте.

Так начинается «охота» на птиц, но только с видеоружьём. Орнитологи идут на хитрость и включают ещё и звуковую приманку. Но внимание специалистов направлено на пернатых. Синицы долго ждать себя не заставили. Уфимские орнитологи теперь уверенно могут сказать, какая птица проживает на том или ином участке Уфы. На протяжении восьми лет сотни человек обследовали город. На основе данных был создан Атлас птиц.

Сначала специалисты пытались справиться своими силами, но вскоре поняли, что масштаб работы обязывает найти помощников. Подключились около 200 человек — от школьников до пенсионеров. Всех сначала пришлось обучить определять птиц.

Почти все иллюстрации в книге — это не фотографии из интернета, а снимки, сделанные в ходе работы. Составление атласа было инициативой орнитологов. Они совершили своеобразный подвиг, на протяжении восьми лет посвящая этому всё своё свободное от работы время.