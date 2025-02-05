В Башкирии создали инклюзивный детский эстрадный хор

30 детей прошли кастинг в инклюзивный детский эстрадный хор «Восьмая нота». Всего в конкурсе приняли участие порядка 200 детей и подростков от 7 до 14 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный в республике проект Яны Янситовой реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Недавно у ребят состоялось первое занятие. В чем особенность хора и какие планы по развитию проекта?

Уверенно, старательно, с выражением восьмилетняя Диля наизусть рассказывает стихи. Из большого списка увлечений она уделяет особое внимание именно этому хобби. А уже после прохождения кастинга сбылась заветная мечта: теперь она выйдет на сцену в качестве юной певицы.

Недаром для рассказа девочка выбрала стих про маму. Это ее самая большая поддержка и опора. Она не раз участвовала в конкурсах художественного слова. И Розалия Каранаева создавала все условия и находила возможность развивать талант дочери. Девочка видит только на 4%, поэтому текст песен она будет заучивать дома вместе с мамой.

Знакомство с музыкой ребята начали с распевки. Дисциплина, постановка дыхания, чистое попадание в ноты и формировка тембра – этому педагог по вокалу Яна Янситова учит с первых минут занятия. Проект выиграл грант, теперь он будет финансироваться и станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития.