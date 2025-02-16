Эксперты подвели итоги визита делегации Башкирии в Беларусь

Для развития отдельно взятых муниципалитетов важно эффективно выстраивать и внешнеэкономическую деятельность. Яркий тому пример – сотрудничество Башкортостана и Беларуси. Взаимные визиты делегаций республик – отражение геополитических трендов и, по сути, реализация государственных задач. Поездка башкирской делегации на прошлой неделе в Беларусь вновь прошла продуктивно. Стороны подписали новую дорожную карту, которой подкрепили дальнейшее взаимодействие. Результаты через призму экспертного мнения – в нашем сюжете.

Беларусь – главный внешнеэкономический партнер Башкортостана. Машиностроение, энергетика, легкая промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и культура – нет ни одной отрасли, в которой не нашли бы точки соприкосновения две республики. Во время последнего визита в союзное государство власти подписали новую дорожную карту до 2027 года. В ней 74 пункта по восьми направлениям.

Одно из принятых решений между сторонами – создание Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Утвержден состав совместной рабочей группы, документы подписаны. Ключевые проекты – завод по производству сепараторов с инвестициями более 2 миллиардов рублей, расширение кооперации с МАЗом и создание нового предприятия с Уфимским троллейбусным заводом. Планируют построить производственно-сервисный центр «Амкодор-Уфа». Кластер не только усилит интеграцию, но и технологическую независимость России и Беларуси.

Башкортостан успешно выстраивает новые модели взаимодействия с зарубежными партнерами. Взаимные визиты делают крепче стратегическое сотрудничество, открывая новые перспективы в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Внимание первых лиц страны к региону подтверждает братские узы и желание укреплять совместную работу.

Башкортостан и Беларусь будут наращивать товарооборот. В планах преодолеть отметку в 320 млн долларов, которые уже наработаны. Это амбициозные цифры. Однако все договоренности, которые были достигнуты ранее, не остались на бумаге, а вылились в реальные объекты.